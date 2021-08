Das „Krone“-Schulquiz: Ab Montag geht‘s los!

Für viele Taferlklassler in beginnt in diesen Tagen der Ernst des Lebens. Und auch für alle anderen Mädchen und Burschen heißt es dann wieder: Die Ferien sind zu Ende! Wie steht es eigentlich um Ihr Schulwissen? krone.at testet zwischen dem 6. und 10. September die Community in den Kategorien Mathematik, Deutsch, Geografie, Biologie und Geschichte. Den Besten winken Preise im Gesamtwert von 500€! Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.