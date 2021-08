Jugendliche filmten sich bei ihren Straftaten

Anzeige

Weiters konnten mehrere Videos gesichtet, werden als die drei Beschuldigten am Stadtplatz Schwanenstadt ihr Unwesen trieben, indem sie Reklametafeln umwarfen, Gastro-Sonnenschirme mitnahmen gegen die abgesperrten Tische und Sesseln der Gastgärten traten. Am Bahnhof in Schwanenstadt zündeten die drei Beschuldigten ein Telefonbuch an. Die drei Burschen werden bei der Staatsanwaltschaft Wels sowie bei der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck angezeigt.