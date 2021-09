Veganes Eis: NOMOO-Gutscheine zu gewinnen!

Alsbald übten sich Rebecca und Jan nachts in einer angemieteten Küche im Herzen von Köln als Eishersteller. Sie wollten beweisen, dass vegane Produkte tatsächlich lecker schmecken können. Zahlreiche Nächte und Löffel schlugen Sie sich um die Ohren, bis Geschmack und Konsistenz alles übertrafen, was man bisher im Supermarkt bekam. „Der Beweis war erbracht: Veganes Eis kann köstlich sein“, so die beiden Pioniere. Entstanden sind aufregende Genussmomente, die für einen nachhaltigen Konsum begeistern.