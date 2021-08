Lokalgast verletzt und Polizisten attackiert

Ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Schärding suchte am Sonntag, 29. August, gegen 1:20 Uhr in Schärding in einem Lokal mehrmals mit den anwesenden Gästen Streit und verletzte schließlich eine Person, indem er ihr mit der Hand ins Gesicht schlug. Dabei wurde auch die Brille des Opfers beschädigt. Anschließend flüchtete der Verdächtige aus dem Lokal und durch die Innenstadt von Schärding.