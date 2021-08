Tschechen nach Notbiwak aus 3000 Metern geborgen

Am Samstag um 17.10 Uhr schlug ein 37-jähriger Tscheche via Notruf Alarm, dass er sich gemeinsam mit einem Freund in einer alpinen Notlage im Bereich des Fußsteines in einer Seehöhe von ca. 3100 m befinden würde. Aufgrund des starken Schneefalles sowie des Nebels konnten die Rettungskräfte nicht zu den Alpinistn aufsteigen bzw. war eine Hubschrauberbergung nicht möglich. Der Rettungsversuch musste bei Eintritt der Dunkelheit abgebrochen werden. Die Tschechen errichteten daraufhin ein Notbiwak