Kopf und Lunge hinhalten | Dankbarkeit

Bedingungslose Dankbarkeit. Dem viel beachteten ÖVP-Parteitag am Samstag widmet sich heute Claus Pándi in einer Nachbetrachtung auf die ewigen Kreisläufe in der Politik und vor allem auf jene, die den Kanzler emporheben. So schreibt er: „Die anhaltende Aufregung über die fast hundertprozentige Bestätigung für Sebastian Kurz ist einigermaßen lächerlich. Wen denn sonst sollten die Funktionäre an der türkisen Spitze wollen? Andreas Hanger vielleicht oder einen Wolfgang Sobotka oder Harald Mahrer? Kurz ist für die ÖVP alternativlos. Kurz und seine engsten Freunde aus nicht weit zurückliegenden Jugendtagen haben Dutzenden Frauen und Männern mit nicht immer idealen Voraussetzungen für große Karrieren zu schönen Jobs in Ministerien und staatsnahen Betrieben verholfen. Wer die strahlenden, von Kurz wie hypnotisiert wirkenden Gesichter der Parteielite sah, bekam den kalten Hauch einer Ahnung von der bedingungslosen Dankbarkeit der Aufsteiger im Dunstkreis des Kanzlers. Das ist bei anderen Parteien kaum anders. Gut in Erinnerung sind die Bilder vom Aufstieg Jörg Haiders und seiner Partie. Drei Jahrzehnte später der glamourös inszenierte Marsch von Christian Kern an die Spitze der SPÖ - und die bald folgende Niederlage.“ Pándi weiter: „Es beginnt immer mit unkritischer Begeisterung. Auf den Höhenrausch folgen Fall und Kränkung. Das ist der ewige politische Kreislauf seit der Antike.“ Das hat was, was meinen Sie?