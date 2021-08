Covid-Schultests laufen nun über Salzburger Firma

Seit Beginn der Coronakrise versucht das Eugendorfer Unternehmen Novogenia auch auf den heimischen Testmarkt zu gelangen, während man auf dem internationalen Parkett bereits gut mit dabei ist. Das ist nun gelungen. Ab heute liefert die Firma 450.000 PCR-Testkits pro Woche an die Schulen in ganz Österreich, außer in Wien.