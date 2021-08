Ein tierisches Heimspiel für die Kapitänin

Aufregend war es, für jeden etwas dabei. Salzburgs stark umgekrempeltes Damenteam stellte sich am Samstag im Zoo in Hellbrunn vor, lernte dabei auch viele Tiere hautnah kennen. „Einfach toll, eine Schlange um den Hals gelegt zu bekommen, das ist schon was, oder eine Vogelspinne aus nächster Nähe erleben“, war nicht nur Patrica Maros, eine der verbliebenen Stützen, beeindruckt. Beeindruckend auch: die neue PSVBG-Kapitänin Lisa Sernow, die als Kuratorin des Zoos ein „Heimspiel“ und dabei alles im Griff hatte.