Wie unterstützen Sie Karriere mit Familie?

Thomas Stelzer, ÖVP: Grundvoraussetzung ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen. Daher wird Oberösterreich sein Ausbauprogramm in diesem Bereich fortsetzen. Beispielsweise wurde das Angebot an Krabbelstubenplätzen schon in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht - und es soll weitergehen. Außerdem treten wir dafür ein, Öffnungszeiten in den Kindergärten gemäß den Bedürfnissen der Kinder und Eltern weiter zu flexibilisieren. Um Kinder mit Deutsch-Defiziten zu fördern, schlagen wir in solchen Fällen ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr vor.