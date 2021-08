Drängelei im Tunnel: Vier Verletzte und Prozess

Am 3. September gibt´s ein Wiedersehen

Die beiden „Tunnel-Streithähne“ stehen am 3. September wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit, gefährlicher Drohung und fahrlässiger Körperverletzung in Linz vor Gericht. Delikte, die immerhin mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht sind.