16 Alkolenker bei Schwerpunktkontrolle erwischt

Wegen mehrerer Unfälle mit alkoholisierten Beteiligten, dem erhöhten Risiko von Alkoholfahrten in den Urlaubsmonaten sowie einer großen Anzahl an Fahrten unter Drogeneinfluss führte die Landesverkehrsabteilung der Tiroler Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Schwerpunkteinsatz in der Landeshauptstadt und im Bezirk Innsbruck-Land durch.