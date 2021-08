Neuer Beweis soll verurteilten „Mörder“ entlasten

„Andere mögliche Täter wurden nicht überprüft“

Fakt sei zudem, so der Anwalt, „dass nach dem Verbrechen kaum Erhebungen im Umfeld des Opfers stattgefunden haben und Hinweisen auf andere Verdächtige nicht nachgegangen wurde.“ Wie etwa zu zwei Personen, mit denen sich die Frau in einem Rechtsstreit befunden - oder zu einem Nachbarn, der am Tag nach ihrem Tod Selbstmord begangen hatte. Oder zu einem Freund von ihr, der sich in der Tatnacht in einem Café aggressiv verhalten habe und in zeitlicher Nähe zu dem Delikt an einer Stelle am Traunsee gewesen ist, zu der Spürhunde vom Tatort aus hingelaufen waren.