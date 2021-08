Quoten-Statistik zeigt Impfkaiser und Impfmuffel

Die Impfquote macht Kärnten zu einem geteilten Land. Während in einigen Gemeinden erst ein Drittel der Bevölkerung gegen das Coronavirus immunisiert sind, zählt man in anderen Gemeinden schon knapp doppelt so viele. Was in der Statistik besonders auffällt: Vor allem im Mölltal verweigern bisher viele den Stich.