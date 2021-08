Bestechlicher Parteichef | Auf dem Boden bleiben

Auf dem Boden bleiben. Schadenfreude ist sicher nicht angebracht, nach diesem Urteil. Auch nicht bei jenen, die mit Strache oder seinen Blauen nichts oder wenig anfangen können oder wollen. Genausowenig angebrachtwie Mitleid. Strache hatte zwar ein begnadetes Händchen im Umgang mit seiner die längste Zeit exponentiell wachsenden Klientel. Vergessen wir nicht Umfragewerte aus der Endzeit von Rot-Schwarz, als er mit seiner Partei in lichte Höhen über der 30-Grad-Marke schoss. Aber der übergroße Erfolg ließ den gelernten Zahntechniker ganz offensichtlich abheben. Ließ ihn Spesenrechnungen schreiben, die ihn demnächst neuerlich vor den Richter bringen. Ließen ihn offensichtlich Freunden Dinge versprechen, die er dann als Regierungspolitiker auch einhalten wollte und konnte. Und ihm nun die (bedingte) Haftstrafe bescheren. Wie kann es einem erfolgreichen Politiker - das fragen sich vor allem auch blaue Parteikollegen und (Ex-)Sympathisanten - passieren, dass er seine Konversation auf dem Handy gespeichert lässt? Die Antwort scheint billig: Weil er sich nicht vorstellen konnte, dass ihm die Justiz dieses Handy abnehmen könnte. Der Herr Parteichef hat sich auch ganz offensichtlich nicht vorstellen können, dass jemals jemand kritisch seine Spesenzettel überprüfen würde. Der Herr Parteichef und Vizekanzler, an sich ein politisches Talent der Sonderklasse, hatte längst abgehoben. Abgehoben in eine eigene Welt, in der einem vermeintlich nichts mehr passieren kann. In der er - siehe Ibiza - die halbe Republik samt der „Krone“ verscherbeln zu können glaubte. Abgehoben und abgeflogen. Der nun schon mehr als zwei Jahre anhaltende Sturzflug hat mit dem heutigen Urteil einen neuen Tiefpunkt erreicht. Und sollte weit über den Strache-Dunstkreis hinausstrahlen. Wie heute Doris Vettermann in der „Kronen Zeitung“ kommentiert: „Es ist durchaus vorstellbar, dass einige Personen in der Nacht auf heute nicht gut geschlafen haben.“ Und sie resümiert: „Das Urteil … ist auch ein Zeichen gegen die schwammige Grenze zwischen Korruption und jenen Geschäften, die halt so gemacht werden.“ Ja, dieses erste Urteil gegen Strache - es darf auch als eine laute Warnung für alle gesehen werden, die wichtig sind oder sich für wichtig halten: Immer schön auf dem Boden bleiben!