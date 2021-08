Die heiße Spur zum Mörder fehlt noch immer

Während die Polizei weiter um Hinweise bittet (Tel: 0599/133503333), geht die Suche nach dem Mörder weiter. Heute vor einem Jahr hat der Täter die Seniorin in ihrer Wohnung in einem Mehrparteienwohnhaus in der Gorianstraße getötet. Die in das Stoffband eingewickelte Leiche wies 28 Messerstiche auf, was auf einen Gewaltexzess hindeutet. Sichergestellte DNA-Spuren brachten bislang keinen Treffer in den Kriminaldatenbanken. Deshalb beauftragte die Staatsanwaltschaft auch Thomas Müller, einen bekannten Kriminalexperten, mit einem Gutachten zu dem schwierigen Fall.