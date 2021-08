Diebe mit tausenden Euro aus Lokal geflüchtet

Die Unbekannten brachen in der Nacht auf Freitag in ein Lokal in Velden ein. Aus dem Thekenbereich ließen sie aus einer Kellnerbrieftasche mehrere hundert Euro mitgehen. Danach begaben sich die Diebe in den 1. Stock. Dort, im Wohnbereich, fanden sie einen Rucksack vor, in dem ein Papiersäckchen eines Geldinstitutes mit mehreren tausend Euro abgelegt war.