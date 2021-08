Kurzurlaub im Wellness Hotel Höflehner gewinnen!

Am 8. September macht Life Check-In in der weltberühmten Albertina Halt. Und: Erstmals ist auch live Publikum vor Ort zugelassen. Eine limitierte Anzahl an Gästen kann direkt bei den Dreharbeiten dabei sein und natürlich bei den Workshops sowie Experten-Talks mitmachen. Die Glücklichen erwartet eine atemberaubende Kulisse mit tollen Themen und Fachleuten: von Lodenfrey Bad Ischl mit einem Fashion Workshop über Dr. Kristina Worseg, Julian FM Stöckel oder Silvi Redo von Robinson Club wird eine bunte Auswahl an spannenden Inhalten geboten.