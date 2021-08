In Afghanistan gefangen | Das Kurz-Kalkül

Das Kurz-Kalkül. Die Afghanistan-Krise lässt die Stimmung innerhalb der türkis-grünen Regierungskoalition auf einen neuen Tiefstpunkt frieren. Die ÖVP weicht von ihrer Linie, keinesfalls besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan in Österreich aufzunehmen, keinen Millimeter. Und bringt damit den grünen Koalitionspartner in schwerste Bedrängnis. Das harte Vorgehen der Kanzler-Partei wird vielfach kommentiert - heute in der „Kronen Zeitung“ etwa sowohl von Doris Vettermann wie „Postler“ Michael Jeannée. Vettermann weist darauf hin, dass hier wieder das Bild des herzlosen Kanzlers auftauche. Was den Türkisen aber aufgrund der Umfragen egal sei. Sie schreibt: „Die große Mehrheit der ÖVP-Wähler ist gegen die Aufnahme afghanischer Flüchtlinge, bei der FPÖ - und von dort will Kurz schließlich Stimmen holen - ist die Ablehnung noch größer. Die Empathie muss der Strategie Platz machen.“ In ganz anderen Worten und mit seiner Art von Empathie nähert sich Michael Jeannée diesem Thema, wenn er verrät, dass er davon „träume“, dass die türkis-grüne Regierung zerbrochen sei, Neuwahlen ausgerufen würden und Kurz bei diesen die Absolute erobere. Naja, dieser sehr subjektiven Sichtweise muss man sich nun ja nicht anschließen, aber tatsächlich mag das Kurz-Kalkül zwar als hochgradig unmenschlich erscheinen - aber gleichzeitig aufzugehen. Denn auf die krone.at-Frage des Tages „Finanzpaket für Afghanistan, aber keine Flüchtlingsaufnahme: der richtige Weg?“ antworteten fast vier von fünf mit Ja!