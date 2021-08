Die kleine Botin erntet Freude!

Jetzt, wenn jeden Tag mehrere rote Paradeiser reif an den starken Ästen hängen und sonnenwarm samtig und frisch jedes Essen begleiten, ist es Zeit für Dankbarkeit. Die Ernte im Stadtgarten ist eine besondere Zeit, die ich sehr genieße und die auch die Kinder begeistert, immerhin ist die rote Frucht die Basis für leckeres Ketchup, was ihnen klarerweise wichtig ist. Für mich zählen neben dem Geschmack auch die inneren Werte, die man mit Lycopin, Vitamin C und den B-Vitaminen sowie Eisen und Folsäure benennen kann. Wir ernten, was wir säen - das sind heuer viele Paradeiser und ein warmes Gefühl der Freude.