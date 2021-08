Über 400 Corona-Infizierte in Kärnten verzeichnet

35 Neuinfektionen meldete das Land am Donnerstag in Kärnten. Somit steigt die Zahl der Corona-Infizierten auf insgesamt 406. 27 Kärntner gelten wieder als genesen. 20 Erkrankte befinden sich in Spitälern. Vier davon müssen intensivmedizinisch betreut werden. DreiReiserückkehrer - aus Deutschland und Kroatien - wurden am Donnerstag positiv getestet, am Mittwoch waren es elf. Die Sieben-Tage-Inzidenzen liegt in Feldkirchen bei 114,2, in Spittal bei 82 und in Hermagor 16,6. In ganz Kärnten liegt die Zahl bei 58,9.