Mountainbiker rast bergab und kracht in Auto

Der 52-jährige Mann war am Mittwoch um 19 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Pfänderstraße in Richtung Lochau unterwegs. Bei seiner Talfahrt überholte er erst eine Radfahrerin, danach auch noch einen Pkw. Im bewaldeten Bereich der Parzelle Haggen kam es dann zum fatalen Unfall. In einer Rechtskurve musste ein Auto, das vor dem Biker fuhr, abbremsen - prompt krachte der 52-Jährige in den Pkw.