E-Biker (58) prallte gegen einen Traktor: tot

Verstarb noch an Unfallstelle

Dabei kam es im dortigen Kreuzungsbereich zur Kollision, wodurch der Radfahrer unter den Traktor geriet. Der Traktorlenker hielt sofort an und verständigte die Rettung und Feuerwehr. Von nachkommenden Passanten und einem unweit entfernt wohnenden Arzt wurden sofort Reanimationsmaßnahmen bis zum Eintreffen des Notarztes sowie dem Rettungshubschrauber durchgeführt, die diese fortsetzten. Der Verunfallte Radfahrer verstarb allerdings aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.