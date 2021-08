Diese Stars bringen den Salzburgring zum Beben

Am Freitag folgen mit Afrojack und Martin Garrix zwei weitere absolute Weltstars. Garrix, der mit bürgerlichem Namen Martijn Gerard Garritsen heißt, schaffte 2013 durch den Hit „Animals“ mit 17 Jahren seinen Durchbruch, ist seitdem einer der weltweit gefragtesten DJs überhaupt. Auch der Song der heurigen Fußball-Europameisterschaft „We Are The People“, gemeinsam U2, ging auf seine Kappe. Dass der Niederländer dieses Jahr überhaupt dabei ist, lag ausgerechnet an der Pandemie. Eigentlich wäre der Brasilianer Alok geplant gewesen, doch dieser durfte sein Land nicht verlassen. „Dann wollten wir als Ersatz einen Kracher holen“, lacht Veranstalter Manuel Reifenauer.