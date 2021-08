Messerattacke wegen „Kampfeinsatz für Aliens“

Der Prozess um Einweisung in eine psychiatrische Klinik am Mittwoch in Wien zeigt eindrucksvoll, welch absurde Bilder das menschliche Gehirn produzieren kann. Folgen wir dem Angeklagten ein wenig: Sein Vorbild ist der Chef der Aliens, der Außerirdischen, so sagt er. Ihm will er gefallen. Doch seltsame Existenzen, die sich als Reptilien ausgeben, aber wie Menschen aussehen, wollen das seiner Meinung nach mit „Nadeldrohnenfolter“ verhindern.