Land baut PCR-Testangebot ab September weiter aus

Neben dem Ausbau des niederschwelligen Impfangebots - Impfkojen im Einkaufszentrum und Immunisierungen in Betrieben - zählt auch die Erweiterung des PCR-Testangebots zu den Maßnahmen der Landesregierung. Bisher wurden PCR-Tests ausschließlich in der Teststraße in Dornbirn abgenommen. Das soll sich bis Mitte September ändern. Dann werden auch in allen anderen Testzentren des Landes PCR-Screenings durchgeführt. In jüngster Vergangenheit wurde die Wartezeit, bis das Ergebnis vorliegt, immer wieder überschritten. Auch diese Situation soll verbessert werden.