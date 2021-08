Minus 27 Prozent auf die Gault&Millau-Genussmesse

Am 18. bis 19. September 2021 verwandelt sich der Kursalon Hübner in Wien wieder zum absoluten Hotspot der österreichischen Kulinarik-Szene. Zahlreiche Haubenköche der berühmtesten Restaurants in Österreich werden Sie im Rahmen der Gault&Millau-Genussmesse „einkochen“, Winzer stehen mit Fachkenntnissen, Kostproben und einer Auswahl der besten nationalen und internationalen Kreationen bereit. Mit der „Krone“ erhalten Sie ein Ticket um 95 Euro statt 129 Euro!