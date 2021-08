Aquaworld Austria: Gewinnen Sie tolle Preise!

Für Wohl und Wellness der Fische sorgt ausgeklügelte Technik, denn die Pumpensysteme sorgen dafür, dass die 70.000 Liter Wasser des Aquarium stündlich umgepumpt und gereinigt werden. Spezielle Düsen versorgen Hecht, Forelle & Co – der Bestand wird von renommierten regionalen Fischzüchtern bei jedem Tourstopp neu besetzt – mit Sauerstoff. Nach Ende der jeweiligen Ausstellung werden die Tiere schonendst abgefischt und in nahen Gewässern in die Freiheit entlassen.