Mit der „Krone“ Ihre Wunschausbildung gewinnen!

Aktuell bietet bietet die Vitalakademie an 7 Standorten in Linz, Wien, Graz, Klagenfurt, Salzburg, Innsbruck und Feldkirch in Präsenz- oder Fernkursen 80 verschiedene Ausbildungen in den Bereichen „Fitness & Ernährung“, „Leben & Natur“, „Soziales & Pädagogik“, „Massage & Wellness“, „Kosmetik & Fußpflege“ und „Medizinische Verwaltung & Betreuung“ an.