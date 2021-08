Harte Ausbildung: Neue Polizeipiloten im Anflug

Jede Menge Theorie am Stundenplan

Der tatsächliche Ausbildungsbeginn verzögerte sich dann jedoch wegen der Corona-Pandemie. Bevor es erstmals in die Luft ging, stand in der Zentrale der Flugpolizei in der Meidlinger Kaserne in Wien jede Menge Theorie am Stundenplan. Ausbilder Fritz: „Die angehenden Piloten lernen von Anfang an, selbstständig zu arbeiten. Wir geben im Anlassfall Unterstützung und vermitteln auch viele Tipps aus der Praxis des Einsatzalltages.“ Dieses Konzept habe sich seit vielen Jahren bewährt.