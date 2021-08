Lenker wollte Rehen ausweichen: Wrack brannte aus

Ein 50-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Leibnitz in der Steiermark lenkte am 25. August 2021 gegen 3 Uhr seinen Pkw auf der Weißenbachtal-Straße B 153 von Weißenbach am Attersee kommend Richtung Bad Ischl. Auf Höhe Straßenkilometer 6,0 der Gemeinde Weißenbach standen plötzlich drei Rehe auf der Fahrbahn. Mit einer Geschwindigkeit von etwa 80 km/h verriss er sein Auto reflexartig nach rechts, um eine Kollision zu verhindern.