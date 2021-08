Krönung für Mentalitätsmonster Kristensen

„Nur zwei Karten“



Das könnte nun aber ganz anders werden. Einerseits natürlich, sollte Salzburg heute beim Superligaen-Meister den Einzug in die Champions League schaffen. Andererseits hat der 24-jährige Rechtsverteidiger just vor der heutigen Partie erfahren, dass er ab sofort Teil des dänischen Nationalteams sein darf. „Es ist eine große Ehre – ein Traum geht für mich in Erfüllung! Vor allem in dieser Phase, wo die Dänen eine so starke Mannschaft haben, bei der EURO sehr gut gespielt haben.“