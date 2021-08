Austria mit Fünferpack zurück an der Spitze

Schwaighofer an Outlinie, aber nicht am Spielbericht

Der Sieg war nur einmal gefährdet: Als Coach Schaider in Minute 73 Schwaighofer einwechseln wollte. Der stand schon an der Outlinie, aber nicht auf dem Spielbericht. Was der Assistent bemerkte, Schaider bekam auch einen Hinweis von der Tribüne – und zog Schwaighofer zurück. Sonst hätte eine Strafverifizierung gedroht. „War mein Fehler, ich hab’ mich beim Spielbericht verdrückt. Insgesamt war die Vorstellung richtig gut, der Sieg in dieser Höhe verdient“, resümierte Schaider, der mit der Austria vorerst wieder ganz vorne steht.