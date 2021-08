Zwei Rettungsflüge wegen Urlauber in alpiner Not

Einsatz in Osttirol

In Matrei in Osttirol war am Montag gegen 13.30 Uhr eine 47-jährige Deutsche über den Gletscherweg in Innergschlöss talwärts unterwegs, als sie auf einer Seehöhe von zirka 1980 Meter auf dem steilen Steig ausrutschte und stürzte. Dabei verletzte sich die Wanderin schwer an der rechten Hand und musste vom Rettungshubschrauber C7 in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen werden.