„Armenambulanz“: Ärztliche Behandlung ohne Hürden

In Österreich sind alle krankenversichert - davon gehen jedenfalls Viele aus. Die Realität zeigt allerdings ein anderes Bild: Viele Menschen haben keinen Job und in Folge dessen auch keine Versicherung mehr. Wenn man dann ärztliche Hilfe benötigt, kann es zu Problemen kommen. Es gibt allerdings einen Ort, bei dem jeder und jede Hilfe bekommt: die so genannte „Armenambulanz“. Gabriela Eichleter ist Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und Stationsleiterin bei der „Armenambulanz“ Barmherzige Brüder in Wien und schildert im krone.tv Gesundheitsmagazin wie es dort abläuft.