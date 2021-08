Der „6+3 Familien-Sommer-Plan“ der SPÖ

6 Wochen Ferien + 3 Wochen Sommer-Schule

Das Konzept ist simpel, die Wirkung groß: Nach 6 Wochen Sommerferien haben Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder in eine Sommerschule am Schulstandort zu geben. Es steht ihnen frei, ob sie das Angebot in Anspruch nehmen oder nicht. Eines ist jedoch gewährleistet: Auf den Platz in der Sommer-Schule gibt es einen Rechtsanspruch. Unterrichtet werden die Kinder von LehrerInnen, die sich freiwillig melden. Unterstützt werden sie dabei von Lehramtsstudierenden sowie von Fellows von Initiativen wie Teach for Austria.