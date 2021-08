Take it easy: Hängematte „Qnux“ gewinnen

Perfekt für Weltenbummler und Seelenbaumler

Ideal für Ausflüge in der Natur, zum Baden oder beim nächsten Sommerurlaub am Strand, mit QNUX wird Entspannung an jedem Ort möglich. Und im Auto ist QNUX kinderleicht unterzubringen. Auch bei sportlichen Aktivitäten wie Wandern oder Walken kann QNUX einfach mitgenommen werden. Mit Blick auf die Landschaft und der Sonne im Gesicht ist die wohlverdiente Entspannung nach dem Sport komplett.