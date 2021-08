Harte Anklagebank | Kickl für Asyl

14 Mal saß er als FPÖ-Chef verschiedenen Interviewern in ORF-Sommergesprächen gegenüber - gestern war er nicht zur „Libelle“ im Wiener Museumsquartier eingeladen. Nach seinem Absturz aus lichten politischen Höhen war der einstige Vizekanzler Heinz-Christian Strache statt auf das bequeme Interview-Fauteuil auf die harte Anklagebank geladen. Nächster Verhandlungstag im ersten einer bevorstehenden Reihe von Prozessen gegen den einstigen Höhenflieger - angeklagt wegen Bestechlichkeit. Aber von den vielen schlechten Tagen, die Strache seit dem Ibiza-bedingten Sturz im Mai 2019 erlebt hat, dürfte der gestrige gar nicht der übelste sein, weil die Zeugen vor Gericht kaum böse Worte über den früheren Vizekanzler verloren. Spannend wird es am Freitag - da soll das Urteil in diesem Prozess folgen. Jener Mann, der über viele Jahre die graue Eminenz hinter Strache war und ihn einst auch für seine Sommergespräche aufmunitionierte - der stand und saß dann am Abend selbst im Rampenlicht.