Gewinnspiel: Mit der „Krone“ Doppler/Horst treffen

Die Europameisterschaft am Wiener Heumarkt und auf der Donauinsel ist ausgespielt, ebenso die Staatsmeisterschaft vergangenes Wochenende in Litzlberg am Attersee. Nun übernimmt die Austrian-Beachvolleyball-Tour das Kommando, verwandelt das EM-Sidecourt-Gelände auf der Donauinsel in einen PRO-160-Stopp der nationalen Tour.