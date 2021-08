Rupertikirtag soll mit 3Gs stattfinden

Der Altstadtverband will den Rupertikirtag dieses Jahr veranstalten - und zwar in halbwegs gewohnter Manier. „Wir sind bereits in der Planung“, sagt Ursula Maier vom Tourismusverband Salzburger Altstadt. Was sie jedoch im Gespräch immer wieder betont: „Wir planen hier natürlich mit Vorbehalt. Unter den jetzigen Vorraussetzungen sind wir vorsichtig optimistisch, dass der Kirtag diesen September stattfinden kann. Wir könne aber natürlich nicht sagen, was passiert, wenn sich die Covid-Verordnungen ändern“, erklärt sie.