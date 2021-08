Adeyemi soll’s richten für Red Bull Salzburg!

Sieben Tore in sieben Saison-Pflichtspielen - darunter auch eines beim 2:1 im Hinspiel: Fußball-Meister Red Bull Salzburg hofft vor dem entscheidenden Playoff-Rückspiel um den Einzug in die Champions League am Mittwoch (21 Uhr/live Sky) bei Bröndby IF auch auf Karim Adeyemi! Der 19-jährige Angreifer hatte in den vergangenen Monaten noch einmal einen Schritt gemacht. Selbst eine Einberufung ins deutsche Nationalteam scheint nicht ausgeschlossen ...