Bilyk nach Kreuzbandriss wieder voll im Training

Der THW Kiel ist bereits zum dritten Mal für ein Trainingslager in Graz und schätzt die Rahmenbedingungen. Trainer Filip Jicha zufolge habe man in den bisher drei Wochen Training für die neue Saison 36 Einheiten absolviert: „Wir arbeiten hart.“ Eine „einmalig seltsame Saison“ wie die vergangene will er nicht noch einmal erleben, auch wenn sich die „Zebras“ die deutsche Meisterschale geholt hatten. Kapitän Domagoj „Dule“ Duvnjak ist jedenfalls froh, dass Bilyk wieder fit ist, denn im Vorjahr sei die Stimmung im Trainingslager gleich nach der Verletzung nicht so gut gewesen. Dann kamen auch noch zwei Mal Quarantäne für die ganze Mannschaft. „14 Tage ohne Handball und ohne Laufen sind brutal“, so Duvnjak.