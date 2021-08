Das Glück ist bei Dorfgastein wieder zurück

Fast 4000 Tage Wartezeit

Titelanwärter Mühlbach bat Dienten erstmals seit elf Jahren zum Derby-Tanz, dabei kamen die Fans voll auf ihre Kosten. In einem fairen Duell parierte Schlussmann Rainer einen Seiringer-Penalty und hielt damit das zwischenzeitliche 2:1 fest. In der Folge schickten sich seine Farben an, mit 4:2 zu gewinnen und damit weiterhin makellos zu bleiben. “Der Sieg ging absolut in Ordnung„, bilanzierte Sektionsleiter Patrick Schweiger.