Liverpool lässt Salah nicht nach Ägypten fliegen

Das WM-Qualifikationsspiel gegen Angola findet am 2. September statt. Salah würde damit Liverpools Premier-League-Auswärtsspiel bei Leeds United am 12. September verpassen. Laut den Berichten erlauben die „Reds“ ihrem Stürmer hingegen, am 5. September das Qualifikationsspiel der Ägypter in Gabun zu bestreiten, weil Gabun in Großbritannien derzeit auf der Gelben Liste steht und Salah nach der Rückkehr von dort nicht in Quarantäne gehen müsste.