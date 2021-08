Freud und Leid

Liebe Leserinnen, liebe Leser, es ist bereits einige Zeit her, dass wir über die Dornbirnerin Ingrid Benedikt und die offenen Kühlschränke in der Messestadt berichtet haben. Die engagierte Umweltschützerin und ihre Mitstreiter kämpfen seit geraumer Zeit gegen Lebensmittelverschwendung und haben deshalb die nachhaltige Aktion ins Leben gerufen. Die Idee ist schnell erklärt: Wer noch genießbare Lebensmittel zu Hause hat, aber nicht mehr konsumiert, kann diese in einen der drei offenen Kühlschränke (im Kolpinghaus, in der Stadtbibliothek oder im Treffpunkt an der Ache) stellen, jeder, der will kann Lebensmittel daraus entnehmen. Rund 4000 Tonnen an noch genießbaren Lebensmitteln landen jährlich in Vorarlberg im Müll. Eine ganze Menge... Umso erfreulicher ist es, dass sich die Idee des offenen Kühlschranks immer weiterverbreitet. So wird es ab 1. September auch einen Foodsharing-Schrank im Bludenzer Franziskanerkloster geben. Ganz und gar nicht erfreulich ist die Situation für eine Nigerianerin, die in Vorarlberg gelebt hat und nun mit ihren vier Kindern im Anhaltezentrum in Wien ist. Ihr Asylantrag wurde abgewiesen, jetzt soll sie mit den Kindern nach Afrika abgeschoben werden. Was den Behörden nicht bekannt war, weil die Diagnose erst nach dem Einreichen des Antrags erfolgte: Ihr Sohn, der zuletzt die Sonderschule in Dornbirn besucht hat, leidet an Autismus. Eine Rückkehr nach Nigeria wäre für ihn besonders gefährlich. Autismus gilt dort nicht als Krankheit, sondern als vom Teufel verursachte Besessenheit. Der Anwalt der Familie hat inzwischen einen neuen Asylantrag eingereicht und versucht, die Abschiebung noch zu verhindern. Dies und weitere Informationen aus und rundum Vorarlberg gibt es in der heutigen „Krone“. Alles Gute wünscht Ihnen, Sonja Schlingensiepen