Rund 1,5 Millionen Menschen sind in Österreich armutsgefährdet. Aufgrund der Corona-Krise hat sich die Situation auch nicht verbessert, ganz im Gegenteil. Die Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl spricht in „Nachgefragt“ über aktuelle Missstände und betont ganz klar: „Wir müssen hinschauen mit einer breiten Allianz.“ Im Gespräch mit Moderatorin Raphaela Scharf zeigt sie Ansätze auf, wie man aus dieser missgünstigen Situation herauskommt, was eine geforderte „Familienarbeitszeit“ bewirkt und wie es um den aktuellen Arbeitsmarkt bestellt ist.