Tickets und tolle Preise für Filmstarts der Woche!

Ein feuchter Albtraum ist unser Filmtipp Nummer eins: In „Tides“ (ab 26.8. im Kino) ist die Erde in einer nicht allzu weit entfernten Zukunft erledigt. Kein Baum, keine Sonne findet sich nach einer - nicht näher erklärten - Katastrophe mehr. Dennoch entsendet die Weltraumkolonie Kepler nach dem Scheitern einer ersten Mission in Tim Fehlbaums deutsch-schweizer Koproduktion ein neuerliches Kommando auf den zerstörten Planeten, um zu erkunden, ob eine Wiederbesiedlung der Erde möglich wäre. Das Gegenteil eines Himmelfahrtskommandos also.