Everly-Brothers-Sänger Don Everly (84) gestorben

Don Everly vom erfolgreichen US-Gesangsduo The Everly Brothers ist tot. Wie die Country Music Hall of Fame am Sonntag mitteilte, starb er im Alter von 84 Jahren in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee. Gemeinsam mit seinem Bruder Phil, der bereits 2014 gestorben war, feierte Everly in den 50er- und 60er-Jahren große Erfolge mit Hits wie „Wake Up Little Susie“, „All I Have to Do is Dream“ und „Bye Bye Love“ (siehe Video oben).