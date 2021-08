Vergessene Helden | Grüne Politik ohne Herz

Grüne Politik ohne Herz. Das Beste aus beiden Welten haben uns Türkise und Grüne bei ihrer Regierungshochzeit versprochen. Gemeint war dabei vor allem die Migrationslinie der ÖVP und die Umweltschutzanliegen der Grünen. Und genau rund um diese beiden Themenbereiche kracht es zwischen den Partnern nun beinahe täglich. Und es kracht auch INNERHALB der Partner. Die Zurückhaltung ihrer Parteikollegen in der Migrationsfrage insbesondere jetzt bei der Afghanistan-Krise wollen immer mehr Grüne nicht mehr hinnehmen. Birgit Hebein, bis zu ihrer Wahlniederlage im vergangenen Jahr Wiener Vizebürgermeisterin und Parteichefin der wichtigsten Landesgruppe reicht es jetzt. Sie teilte mit, dass sie aus der Partei austrete. In einem Facebook-Posting schreibt sie dazu: „Die grüne Politik mit all den Argumenten und Nichthaltungen erreicht nicht mehr mein Herz.“ Und sie legt noch nach: „Wenn wir es ehrlich betrachten, sind wir mit dem ohnehin gewagten Versuch der Strategie, mit einer Regierungsbeteiligung für eine Kurskorrektur zu sorgen, an Grenzen angelangt.“ Da werden ihr viele recht geben!