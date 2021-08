Retter werden Nachbarn

Polizei, Rotes Kreuz und Feuerwehr werden in Mauterndorf zu direkten Nachbarn. Die Gemeinde plant die Errichtung eines Katastrophenschutzzentrums. Die derzeitigen Standorte der Einsatzorganisationen sind in die Jahre gekommen und sanierungsbedürftig. Also werden sie nun in einer Studie der Projektbetreiber in einem Einsatzzentrum gebündelt. Europaweit einzigartig ist dabei die unmittelbare Anbindung an den Flugplatz. Baustart für das Millionen-Projekt könnte im Jahr 2024 sein.