Auto fängt plötzlich Feuer

Ein 59-jähriger Österreicher war am Samstag mit seinem Firmenauto in Obertauern unterwegs. Auf einmal sah der Mann Flammen durch die Lüftungsschlitze der Motorhaube lodern, woraufhin er das Fahrzeug sofort am rechten Fahrbahnrand abstellte und versuchte, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu beseitigen. Rasch brannte jedoch das ganze Auto - und der 59-Jährige verständigte den Notruf.